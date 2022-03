Wieder mehr als 75.000 Job-Auspendler aus MV

Die Zahl der Mecklenburger und Vorpommern, die in anderen Bundesländern arbeiten, bleibt hoch. Für 2021 ermittelte das Statistische Landesamt 75.725 Auspendler (Stand 30. Juni), wie aus Daten hervorgeht, die das Amt am Donnerstag veröffentlichte. Nach einem leichten Rückgang im Corona-Jahr 2020 auf 74.816 liegt die Zahl der Auspendler damit wie in den Vorjahren wieder über 75.

Schwerin - 000. Ihre bevorzugten Ziele sind demnach Schleswig-Holstein (20.842) und Hamburg (11.157). Relativ gleichauf folgen Brandenburg (8391), Niedersachsen (8050) und Berlin (7970).

Erfasst wurden sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. In Mecklenburg-Vorpommern hatten Mitte 2021 rund 750.000 Menschen ihren Arbeitsort. Davon waren 30.527 Einpendler aus anderen Bundesländern. Ihr Zahl ist in den letzte Jahren gewachsen: Mitte 2017 hatte das Amt noch 27.903 Job-Einpendler gezählt.

Männer aus MV pendeln doppelt so häufig in ein anderes Bundesland zur Arbeit: 50.492 Männer und 25.233 Frauen zählte das Amt am Stichtag 30. Juni 2021. Hauptsächlich arbeiten die Auspendler Vollzeit (59.837). Zur Berufsausbildung pendelten 1796 junge Leute. Die meisten Auspendler arbeiteten 2021 im Verarbeitenden Gewerbe (11.284), in Autohäusern und Kfz-Werkstätten (10.143), in wirtschaftlichen Dienstleistungen (8879), im Bereich Verkehr und Lagerei (8495), auf dem Bau (7970) und im Gesundheits- und Sozialwesen (6881). dpa