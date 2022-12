Wieder mehr Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen in MV

Die Zahl der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen hat sich in Mecklenburg-Vorpommern nach Jahren mit vergleichsweise geringem Aufkommen 2021 wieder spürbar erhöht. Wie das Statistische Amt am Montag in Schwerin mitteilte, wurden im Vorjahr im Nordosten insgesamt 29 solcher Vorfälle registriert. Das waren 10 mehr als im Jahr davor und die höchste Zahl seit 2015.

Schwerin - Demnach ereigneten sich 14 dieser Unfälle bei der Beförderung und 15 beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich dabei um geringere Mengen an Mineralölprodukten und Flüssigkeiten aus der Landwirtschaft wie Jauche, Gülle oder Silage-Sickersaft. Insgesamt seien 878.600 Liter dieser „Stoffe mit Wasserbelastungspotenzial“ freigesetzt worden, hieß es. Die umfangreichsten Vorfälle ereigneten sich laut Statistik in Lagern sowie bei innerbetrieblichen Transporten.

Zu 94 Prozent seien die wassergefährdenden Stoffe durch Sofort- und Folgemaßnahmen - wie etwa das Umpumpen aus defekten Tanks - wiedergewonnen und dann der ursprünglichen Verwendung zugeführt oder entsorgt worden. Wo dies nicht möglich war, sei der verunreinigte Boden aufgenommen und abgefahren worden. Von 4500 Litern an „deutlich wassergefährdenden“ Substanzen hätten etwa 300 Liter nicht geborgen werden können, so dass es an den Unfallorten zu Umweltbelastungen gekommen sei.

Für Schlagzeilen hatte in diesem Jahr das massive Fischsterben in der Oder gesorgt. Als Gründe sehen Experten durch polnische Unternehmen eingeleitetes Salz verbunden mit Niedrigwasser und hohen Temperaturen, so dass es zu einer massenhaften Vermehrung einer giftigen Algenart (Prymnesium parvum) kam. dpa