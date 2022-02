Wieder Proteste gegen Corona-Politik im Nordosten

In Mecklenburg-Vorpommern gab es erneut Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Die Polizei zählte rund 1400 Menschen an vier Orten - und einige Rechtsverstöße.

Wolgast/Güstrow - In Mecklenburg-Vorpommern haben erneut Hunderte Menschen in mehreren Orten gegen eine Impfpflicht und staatliche Corona-Beschränkungen protestiert. Wie Polizeisprecher am Donnerstag sagten, wurden insgesamt mehr als 1400 Teilnehmer bei Demonstrationen in Güstrow, Gnoien und Bad Doberan im Landkreis Rostock sowie in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) am Mittwochabend registriert.

Bis auf einige Ermahnungen wegen der Maskenpflicht und einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Wolgast blieben die Versammlungen weitgehend störungsfrei, hieß es. Allerdings waren in Wolgast mehrere Traktoren dabei, deren Fahrer keine Fahrerlaubnis für den Einsatz im Straßenverkehr hatten.

Die Veranstaltung in Wolgast stand diesmal unter dem Motto „Gegen Impfzwang und gegen unverhältnismäßige Coronamaßnahmen!“. Rund zwei Stunden zogen die Protestierenden durch die Innenstadt. In dem Fall von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hatte sich ein Mann den Polizeivorgaben widersetzt, als er dauerhaft keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollte und deshalb seine Personalien aufgenommen werden sollten.

Bei der Wolgaster Demonstration mit den fünf Traktoren stellte sich bei einer Kontrolle heraus, dass die Fahrer die Landmaschinen auf Äckern führen dürfen, aber nicht im Straßenverkehr. Gegen alle Traktorfahrer wird nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

In Wolgast hatten - im Gegensatz zu den sonst am Mittwoch üblichen Protesten - erstmals auch am Dienstag rund 1400 Menschen bei einer ähnlichen Veranstaltung gegen die aktuelle Corona-Politik von Bund und Land demonstriert. Hintergrund sollen Unstimmigkeiten unter den Organisatoren der Veranstaltungen sein. dpa