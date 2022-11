Wieder Wohnmobil gestohlen: Diesmal an der Seenplatte

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Die Serie der Wohnmobil-Diebstähle in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter. Diesmal wurde ein solches Campingfahrzeug an der Mecklenburgischen Seenplatte in Plau am See gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Das Fahrzeug eines Einheimischen war auf einem speziellen Parkplatz mit extra großen Stellflächen für solche Wohnmobile abgestellt.

Plau - Der Diebstahl war am Dienstag angezeigt worden.

In Mecklenburg-Vorpommern werden seit 2021 immer wieder Wohnmobile und Campingfahrzeuge gestohlen, die seit der Corona-Pandemie besonders gefragt sind. Zuletzt verschwanden ein Wohnmobil in Grimmen (Vorpommern-Rügen) und ein neuer Campinganhänger bei einem Händler in Stralsund. Insgesamt haben Ermittler seit 2021 mehr als 25 solcher Diebstähle im Gesamtwert von rund einer Million Euro aufgenommen. Das Gros verschwand in Vorpommern, die Seenplatte war bisher nicht betroffen.

Erfahrungen deuteten auf grenzüberschreitende Kriminalität in Richtung Osteuropa hin, hieß es vom Landeskriminalamt MV. Die Ermittlungen werden bei der Staatsanwaltschaft Stralsund gebündelt. Am Landgericht Rostock läuft zudem ein Prozess gegen mehrere Männer aus Polen wegen Wohnmobildiebstahls. dpa