Wildschwein schlägt Polizei in die Flucht: Tier getötet

Ein Wildschwein steht auf einem Plateau im Wald. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein aggressives Wildschwein, das aus seinem Gehege ausgebrochen war, hat in Westmecklenburg Polizisten in die Flucht geschlagen - den Ausflug aber mit dem Leben bezahlt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall gegen Mittag in Karenz (Kreis Ludwigslust-Parchim).

Karenz - Das ausgewachsene Wildtier war von einem Privatgrundstück, wo es mit einem zweiten Wildschwein gehalten wurde, ausgebüxt. Danach soll es laut Polizeiangaben einen 68 Jahre alten Anwohner attackiert haben, der in sein Wohnhaus flüchten konnte. Als zwei Polizeibeamte kamen, habe das Wildschwein diese ebenfalls angegriffen. Sie seien mit einem Sprung in den Streifenwagen geflohen.

Letztlich wurde eine Jägerin gerufen, die den Vorfall mit einem Schuss waidgerecht beendete, wie die Polizei erklärte. Es habe Gefahr für die Allgemeinheit bestanden. Der Besitzer des Tieres sei nicht zu Hause gewesen. dpa