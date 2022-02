Wildschwein-Vorfall: Suche nach angeschossenem Tier

Teilen

An einem Ferienpark bei Boek (Mecklenburgische Seenplatte) suchen Jäger und Betreiber weiter nach einem angeschossenen Wildschwein. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurde das aufdringliche Tier noch nicht aufgespürt.

Boek - Das Wildschwein hatte am Dienstag in dem Ferienpark im Südosten an der Müritz eine Urlauberfamilie bedrängt, die auf einen Steg ans Wasser flüchtete. Auch von Polizisten hatte sich das kräftige und ausgewachsene Wildtier zunächst nicht vertreiben lassen.

Letztlich sollte das Wildschwein, bei dem Schaum am Maul festgestellt worden war, geschossen werden, um weitere Gefahren für Gäste und Angestellte auszuschließen. Nach Schüssen aus einer Dienstwaffe eines Polizisten flüchtete das verletzte Schwein aber in eines der vielen Schilfgebiete. Dort sollen Jäger es möglichst noch aufspüren.

Wenn das Tier erlegt ist, soll der Kadaver auch auf die Afrikanische Schweinepest hin untersucht werden. Boek liegt auch am Müritz-Nationalpark. dpa