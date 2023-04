Wind-Photovoltaik-Hybridanlage in Rostock eingeweiht

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im Rahmen des Tages der erneuerbaren Energien ist am Samstag in Rostock die erste Wind-Photovoltaik-Hybridanlage in Mecklenburg-Vorpommern eingeweiht worden. Die Verbindung von Wind- und Sonnenenergie an einem Standort solle die Effizienz steigern und eine bessere Versorgungssicherheit gewährleisten, teilte Energieminister Reinhard Meyer mit.

Schwerin - Im Rahmen des Aktionstages in Mecklenburg-Vorpommern präsentierten sich landesweit 43 Aktionen aus den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasserstoff, Klimaschutz und Elektromobilität. Unternehmen, Interessengruppen und Einrichtungen stellten Anlagen, Projekte, Initiativen und Ideen vor. Der Tag sei wichtig, um im Land für mehr regionale Wertschöpfung durch erneuerbare Energien zu werben, sagte Meyer. dpa