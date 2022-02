Windböen drücken Fahrzeuge von Autobahnen 20 und 24

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wind in Sturmstärke hat einige Autofahrer im Nordosten samt Fahrzeugen aus dem Gleichgewicht gebracht. Mehrere kaputte Fahrzeuge und eine Verletzte auf den Autobahnen 20 und 24 waren die Folge.

Tribsees/Wöbbelin - Bei starken Windböen und Regen sind auf den Autobahnen 20 nahe Tribsees (Vorpommern-Rügen) und 24 bei Wöbbelin in Westmecklenburg innerhalb weniger Stunden mehrere Fahrzeuge verunglückt. Dabei wurde am Mittwochmorgen nahe Tribsees eine Autofahrerin verletzt - ansonsten blieb es bei Blechschäden, wie Polizeisprecher am Mittwoch sagten. Der Gesamtschaden bei drei beschädigten Fahrzeugen wurde auf etwa 80 000 Euro geschätzt.

Zwischen Tribsees und Grimmen-West hatte ein 42-jähriger Autofahrer einen Lastwagen überholt, war dann vom Sturm erfasst und gegen ein davor fahrendes Auto gedrückt worden. Die Fahrerin dieses Autos wurde in einen Graben abgedrängt. Der Unfallverursacher überschlug sich mit dem Wagen mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Der 42-Jährige und ein vierjähriges Kind, das mit im Wagen saß, kamen mit dem Schrecken davon. Die andere Autofahrerin kam ins Krankenhaus nach Bartmannshagen. Auf der A20 kam es wegen der Bergung rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Osten. Die Unfallstelle lag nach Polizeiangaben hinter im Bereich der großen A20-Baustelle bei Tribsees, an der die Autobahn vor mehreren Jahren abgesackt war und an der seit Jahren gebaut wird.

Wenige Stunden vorher war am Dienstagabend auf der A24 ein Kleintransporter bei Regen von einer Windböe erfasst und gegen eine Leitplanke gedrückt worden. Der 47-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Kleintransporter sei „erheblicher Schaden“ entstanden, hieß es. dpa