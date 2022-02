Wirtschaft fordert Lockerungen der Corona-Beschränkungen

Teilen

Nach zwei Jahren mit teilweise drastischen Corona-Beschränkungen fordert die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns ein Ende der strengen Reglementierungen. „Die Vielzahl der Regeln und Regeländerungen strapazieren das Vertrauen der Betriebe und sorgen für Verwirrung wie auch Verärgerung“, heißt es in einer am Donnerstag in Schwerin verbreiteten Erklärung.

Schwerin - Diese wird getragen von den Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammer, vom Tourismusverband und Handelsverband Nord. Mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen in der kommenden Woche verlangen die Initiatoren eine Exit-Strategie auf Bundes- und Landesebene. Eine einfache Verlängerung der Corona-Regelungen könne nicht mehr mitgetragen werden, betonte der geschäftsführende Präsident des IHK-Verbundes, Matthias Belke.

Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten viele Unternehmen schwer belastet und für massive Einnahmeverluste gesorgt. „Um die kommenden Monate zu meistern, brauchen die Betriebe daher mehr Verlässlichkeit und Planungssicherheit“, heißt es in der Erklärung. Bei Änderungen von einem auf den anderen Tag hätten Unternehmen und Personal kaum Zeit, sich auf die jeweils neue Situation einzustellen. Daher erwarte die Wirtschaft von der Landesregierung, die Corona-Landesverordnung einschließlich der MV-Ampel grundsätzlich zu vereinfachen. „Angesichts der Tatsache, dass Infektionen mit SARS-CoV-2 nunmehr einen deutlich milderen Verlauf zeigen und schwere Erkrankungen eher die Ausnahme darstellen, sind die aktuellen Gewichtungskriterien der MV-Ampel zu streng gewählt“, heißt es in der Erklärung weiter. dpa