Wirtschaft in MV besorgt über Gasmarkt und Energiepreise

Die unsichere Gasversorgung und die Kostenentwicklung bei der Energie belasten Privathaushalte und Industrie. Dem Aufruf zum Sparen schließt sich auch die Wirtschaft im Nordosten an.

Schwerin - Rapide steigende Energiepreise und drohende Engpässe bei der Gasversorgung lassen auch bei der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern die Alarmglocken lauter schrillen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Appell fordern die drei Industrie- und Handelskammern des Landes gemeinsame Anstrengungen zur Einsparung von Erdgas, um sich für den Winter zu rüsten. Die Pläne der Bundesregierung, Gaseinsparungen in der Industrie zu belohnen, seien richtig und müssten rasch umgesetzt werden.

Von Landesregierung und Verwaltungen würden pragmatische Lösungen erwartet. „Was wir uns nicht leisten können, sind langatmige Genehmigungsverfahren bei der Umstellung von Gas auf Öl oder Kohle oder auch beim Ausbau von EEG-Anlagen auf Hallendächern oder als Parkplatzüberdachung. Pragmatismus und Weitsicht sind das Gebot der Stunde“, betonte Matthias Belke, geschäftsführender Präsident der Industrie- und Handelskammern in MV.

Zwar sei die Versorgung mit Gas noch gesichert. Dennoch seien die Unternehmen über alle Branchen hinweg in großer Sorge. Die Belastungen seien zunehmend spürbar, und die Firmen müssten Wege finden, auch künftig wirtschaftlich zu arbeiten. Oft würden Verträge mit niedrigen Gaspreisen auslaufen. „Wir sehen bereits jetzt, dass viele Unternehmen einfach nicht umhinkommen werden, die steigenden Kosten an die Kunden weiterzugeben“, erklärte Belke. Nötig sei „eine Solidarisierung mit dem Ziel eines fairen Ausgleichs zwischen Gasversorgern und Gaskunden“. Zudem müssten alle Möglichkeiten zur eigenen Energieversorgung durch Solardächer, Geothermie oder auch Windkraft in Gewerbegebieten ausgeschöpft werden.

Bereits am Mittwoch hatte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, Privathaushalte und Industrie zum sparsamen Umgang mit Gas aufgefordert. Jeder eingesparte Kubikmeter helfe, angesichts der unsicheren Aussichten in den kommenden Monaten die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Bislang ist unklar, ob Russland nach Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 Ende Juli wieder Gas in größerem Umfang nach Deutschland liefert, um die Speicher zu füllen. dpa