Wirtschaftsförderung künftig regionaler und nachhaltiger

Teilen

Das Klärwerk im Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest in Grevesmühlen. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Für die Förderung der regionalen Wirtschaft in Deutschland gelten ab 1. Januar neue Regeln. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sollen so regionale Lieferketten gestärkt und nachhaltige Investitionen unterstützt werden.

Schwerin - Die reformierte Wirtschaftsförderung für strukturschwache Regionen setzt zum neuen Jahr auf regionale Wertschöpfungsketten und nachhaltiges Wirtschaften. „Neu ist, dass nunmehr auch Unternehmen unterstützt werden können, die mit ihren Waren und Produkten in regionalen Wertschöpfungsketten eingebunden sind“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Freitag in Schwerin.

Der zwischen Bund und Ländern im Dezember erzielten Einigung bei der „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)zufolge werden Investitionen, die dem Umweltschutz zugutekommen, zudem mit höheren Fördersätzen versehen.

Der Unterschied ist deutlich: Gelten grundsätzlich - je nach Unternehmensgröße - Fördersätze von 15, 25 oder 35 Prozent, wird die Transformation hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft künftig mit 45, 55 bis hin zu 65 Prozent bedacht. Hierbei bekommen kleine Betriebe bis 49 Beschäftigte jeweils den höchsten Förderanteil.

Doch nicht nur die Unternehmen, sondern auch die sogenannte wirtschaftsnahe Infrastruktur fällt in die Neuausrichtung - hierzu zählen auch die vom Land Mecklenburg-Vorpommern geförderten Grünen Gewerbegebiete. Während grundsätzlich ein Höchstsatz von 60 Prozent vorgesehen ist, kann dieser auf bis zu 90 Prozent steigen, wenn die Investition in eine interkommunale Kooperation eingebunden, einen Beitrag zur Klimaneutralität leistet oder bei der Fachkräftesicherung hilft.

Teil der neuen Grundsätze ist auch, dass für bestimmte Vorhaben eine Tarifbindung der Unternehmen eingefordert wird. „Eine gute Entlohnung ist die Basis für die Sicherung von Fachkräften in den Unternehmen. Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist zu einem ernstzunehmenden Wettbewerbsfaktor für Unternehmen geworden“, sagte Meyer. dpa