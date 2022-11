Wochen vor Silvester: Polizei beendet Böller-Party

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Um Stunden zu früh Karneval und um Wochen zu früh Silvester haben Männer in Parchim gefeiert - und damit für Polizeieinsätze gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, riefen aufgebrachte Anwohner die Beamten, weil am Morgen gegen 3.00 Uhr plötzlich Böller gezündet wurden. Zwischen den Wohnhäusern hatten ein 23-jähriger und 25-jähriger Anwohner ihre Partyzone mit lauter Musik eingerichtet.

Parchim - Beamte beschlagnahmten die noch nicht gezündeten Feuerwerkskörper und sorgten dafür, dass die Musik endgültig ab- und das Trinken eingestellt wurde. Die Beamten waren eine halbe Stunde vorher auch schon angerückt.

Da hatten die Männer noch mit zu lauter Musik und Krach in einer der Wohnungen gefeiert und Nachbarn belästigt. Gegen sie werde nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und wegen des Lärms ermittelt. Die Böller gehörten zu einer höheren Gefahrenklasse, die nur zwischen Silvester und Neujahr gezündet werden darf. Der Vorfall ereignete sich im Plattenbaugebiet Weststadt. Ein plausibles Motiv sei nicht bekannt, hieß es. „Nach dem zweiten Einsatz war aber Ruhe“, sagte der Sprecher. dpa