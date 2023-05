Wochenende startet regnerisch und windig: Heiter am Sonntag

Eine Frau geht mit einem Regenschirm auf einer Straße entlang. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern erwartet nach einem windigen Freitag ein zunächst durchmischtes und dann heiteres Wochenende. Der Freitag beginnt vereinzelt sonnig, bevor sich die Wolken im Tagesverlauf verdichten und es am späten Nachmittag und Abend vereinzelt regnen kann, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen steigen in Mecklenburg auf 13 bis 17 Grad, in Vorpommern und an den Küsten auf 10 bis 14 Grad.

Schwerin - Zeitweise kommt es zu Windböen und insbesondere an der Vorpommerschen Küste auch zu stürmischen Böen oder einzelnen Sturmböen, wie es weiter hieß. In der Nacht zu Samstag regnet es mancherorts. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 8 bis 4 Grad.

Am Samstag wird es tagsüber stark bewölkt bis bedeckt und es regnet gebietsweise. Im Tagesverlauf lässt der Regen aber allmählich nach und es lockert gegen Abend bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad auf. Der Sonntag wird heiter, nur vereinzelt wolkig und es bleibt trocken. Außerdem wird es wärmer: Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig, vereinzelt in Böen. Auch die Nacht zu Montag bleibt trocken bei Tiefstwerten von 9 bis 4 Grad. dpa