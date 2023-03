Wohnen in Zeiten der Krise: Erklärung von Regierung

Sicheres und bezahlbares Wohnen soll als gemeinsames Ziel von Landesregierung sowie Bau- und Wohnungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern festgeschrieben werden. Heute wollen die Beteiligten dazu in Schwerin eine Erklärung unterzeichnen. Eingebunden sind nach Angaben des Innenministeriums der Verband kommunaler Unternehmen in MV, der Bauverband Mecklenburg-Vorpommern, der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen und der Mieterbund.

Schwerin - Hintergrund ist der große Druck infolge der Klimakrise und der hohen Energiepreise. dpa