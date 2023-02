Wohnhaus abgebrannt: Hoher Schaden, niemand verletzt

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Feuer hat ein fast neues Einfamilienhaus im Süden von Neubrandenburg zerstört. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach der Brand am frühen Donnerstagmorgen in dem Haus aus. Der Sachschaden an dem Gebäude im Bungalowstil wurde nach ersten Schätzungen mit etwa 400.000 Euro angegeben. Die 62 Jahre alte Bewohnerin des Hauses habe sich gerade noch unverletzt in Sicherheit bringen können.

Neubrandenburg - Die Löscharbeiten dauerten noch an. Weitere Einzelheiten, wie die Brandursache, seien noch unklar. dpa