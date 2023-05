Wohnhausbrand in Kappeln: Bewohnerin weiterhin vermisst

Teilen

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Nach dem Brand eines Wohnhauses am Donnerstagmorgen in Kappeln nördlich von Kiel wird eine von zwei Bewohnerinnen noch vermisst. Das Feuer sei gegen 17.30 Uhr gelöscht gewesen, das Haus gleiche nach dem Brand einem Trümmerfeld, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Kappeln – Für die Suche nach der vermissten Person sei auch der Keller leer gepumpt worden, doch fehle von der Frau noch jede Spur. Als Glücksfall habe sich erwiesen, dass eine zweite Bewohnerin zum Zeitpunkt des Brandes in einem Pflegeheim untergebracht gewesen sei. Der Hund der Vermissten sei in den Flammen umgekommen, hieß es. Die Suche nach der Frau solle am Freitag wieder aufgenommen werden.

Das Feuer hatte zwischenzeitlich zu einer starken Rauchentwicklung über Kappeln geführt. Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers mit 95 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern. Das Feuer habe sich vermutlich aus dem Keller bis ins Obergeschoss ausgebreitet. Teile der Kellerdecke waren den Angaben zufolge bereits eingestürzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. dpa