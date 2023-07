Wohnungsbauverband fordert Altschulden-Übernahme durch Bund

Bauarbeiter stehen auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) dringt auf eine Übernahme von DDR-Altschulden der Wohnungsbaugenossenschaften. „Bundespolitiker betonen stets, wie wichtig ihnen das bezahlbare Wohnen ist. Bei den DDR-Altschulden haben sie die Möglichkeit, rasch und effizient etwas zu tun“, sagte VNW-Direktor Andreas Breitner am Mittwoch. Ein Rechtsgutachten der Potsdamer Anwaltskanzlei Dombert habe nun festgestellt, dass dem keine Vorgaben der EU im Wege stehen.

Schwerin - Breitner sieht den Bund in der Pflicht. Bei den kommunalen Wohnungsunternehmen habe das Land Mecklenburg-Vorpommern sich bereits zu einer Schuldenübernahme bereit erklärt. „Die sozialen Vermieter erkennen an, dass Mecklenburg-Vorpommerns als einziges ostdeutsches Bundesland sich dieses Problems angenommen hat“, sagte er. Dennoch regte der VNW-Vertreter an, dass die ostdeutschen Bundesländer sich gemeinsam an den Bund wenden, um eine endgültige Lösung zu finden.

Die Schulden stammen aus Bauprogrammen der Kommunen in der ehemaligen DDR, welche nach der Wende auf die Wohnungsbauunternehmen umgelegt wurden. Teilweise wurden diese Schulden bereits erlassen, Breitner fordert jedoch auch eine Übernahme der restlichen Verbindlichkeiten. dpa