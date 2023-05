Wohnungsgenossenschaft erhält Millionen-Kredit für Heizumbau

Ein Mann dreht am Thermostat einer Heizung. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Die Wohnungsgenossenschaft Schifffahrt Hafen Rostock erhält ein Millionendarlehen, um Gas-Heizungsanlagen auf Fernwärme umzurüsten. Aus dem Programm Wohnraummodernisierung stünden dafür 1,7 Millionen Euro bereit, teilte das Bauministerium am Sonntag in Schwerin mit. Der Kredit sei zinslos, und ein Viertel davon müsse nicht zurückgezahlt werden.

Rostock/Schwerin - Nutzen will die Genossenschaft das Geld den Angaben zufolge zur Modernisierung von 217 Wohnungen am Gerüstbauerring, in einem elfgeschossigen Wohnblock aus dem Jahr 1983. Bis Ende 2024 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

„Mit unserem Programm, das wir in diesem Jahr an die aktuellen Entwicklungen angepasst haben, tragen wir dazu bei, sozialverträgliche Wohnkosten zu sichern“, kommentierte Bauminister Christian Pegel (SPD). dpa