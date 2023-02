Wolf bei Unfall getötet: Polizei sucht Unfallfahrzeug

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

In Vorpommern kurz vor Stralsund ist wohl ein Wolf bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug getötet worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurden an der Unfallstelle kleinere Fahrzeugteile gefunden, die vermutlich von dem Zusammenprall des Tieres mit einem Auto oder einem Lastwagen stammen könnten. Bisher sei aber noch unklar, was für ein Fahrzeug mit dem Wolf zusammengestoßen war und auch wann.

Stralsund - Der Kadaver lag auf der zweispurigen Fahrbahn der Bundesstraße 96 in Richtung Norden unweit vom Parkplatz Rügenblick. Ein Fahrzeugfahrer habe den Fund kurz nach Mitternacht gemeldet. Das tote Tier wurde an das zuständige Umweltamt übergeben. dpa