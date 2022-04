Wolfgang-Koeppen-Preis 2022 für Christian Kracht

Christian Kracht steht auf einer Treppe. © Sebastian Gollnow/dpa POOL/dpa/Archivbild

Der Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis der Stadt Greifswald geht 2022 an den Schriftsteller Christian Kracht. Der mit 5000 Euro dotierte Preis soll dem aus der Schweiz stammenden Autor am 23. Juni in Greifswald überreicht werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Der 1966 geborene Kracht war vom letzten Preisträger Marcus Braun vorgeschlagen worden.

Greifswald - Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre verliehen und erinnert an den Schriftsteller Wolfgang Koeppen (1906-1997), der in Greifswald geboren wurde.

Kracht habe mit seinen Romanen ein vielseitiges Werk aufgefächert, das die Verwerfungen der deutschen Geschichte von der Kolonialzeit bis in die Gegenwart auf unverwechselbare Weise reflektiere, hieß es in der Begründung für die Preisverleihung. Der Autor gilt auch als Wegbereiter der deutschen Popliteratur. Sein letzter Roman „Eurotrash“ war 2021 erschienen. Kracht hat in der Vergangenheit bereits mehrere Preise erhalten, darunter 2016 den Schweizer Buchpreis und auch den Hermann-Hesse-Literaturpreis. dpa