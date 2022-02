Wolgast, Stralsund: Sieben Konkurrenten für CDU-Amtsinhaber

Der Bürgermeister der Stadt Wolgast, Stefan Weigler (parteilos). © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In Wolgast (Vorpommern-Greifswald) und Stralsund bekommen die beiden CDU-Bürgermeister Stefan Weigler und Alexander Badrow zur Wahl am 8. Mai mehrfache Konkurrenz. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung Wolgast am Freitag sagte, treten eine Frau und vier Männer gegen Bürgermeister Weigler an. Mit Martin Schröter (parteilos) und Carsten Lange (AfD) sind zwei Stadtvertreter dabei - zudem haben die Einzelbewerber Kathrin Potratz-Scheiba, Marco Baum und Sven Reinke ihre Wahlunterlagen abgegeben.

Wolgast/Stralsund - Der zuständige Wahlausschuss will am 2. März über die Zulassung entscheiden.

Weigler hat das Amt in Wolgast, das vor allem als Zugangstor zur Insel Usedom bekannt ist, seit 14 Jahren inne und will weitere sieben Jahre „regieren“. In Stralsund bekommt Oberbürgermeister Badrow, der ebenfalls seit 2008 im Amt ist, Konkurrenz von einer Frau und einem Mann. So treten der Anwalt Marc Quintana Schmidt für die Linke sowie die Unternehmerin Melanie Rocksien-Riad für SPD und Grüne an, wie Parteisprecher erklärten. Insgesamt werden am 8. Mai 2022 die Bürgermeister in sechs Städten im Nordosten neu bestimmt. dpa