Zählaktion: Spatz und Amsel sind die häufigsten Gartenvögel

Eine Amsel sammelt in einem Garten Baumaterial für den Nestbau. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Spatz und Amsel haben sich bei der jüngsten Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ als die häufigsten gefiederten Bewohner von Parks und Gärten in Mecklenburg-Vorpommern erwiesen. Aus knapp 1000 Gärten und Parks hätten Vogelfreunde mehr als 41.000 Vögel gemeldet, teilte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Mittwoch in Schwerin mit. Die Aktion von Freiwilligen fand vom 13.

Schwerin - bis 15. Mai statt. Pro Garten seien dabei in MV rund 42 Vögel entdeckt worden. Das seien zwar weniger als im Vorjahr, aber mehr als im langjährigen Durchschnitt (39,9).

Die Rangliste der häufigsten Gartenvögel im Nordosten werde auch in diesem Jahr vom Haussperling (Spatz) angeführt, gefolgt von der Amsel auf Platz zwei. Der Feldsperling kam auf Platz drei, gefolgt von Kohlmeise, Mehlschwalbe, Star, Blaumeise, Rauchschwalbe, Elster und Ringeltaube.

Ein bundesweiter Trend habe sich in MV bestätigt: Die Nachtigall sei in diesem Jahr besonders häufig zu sehen und vor allem zu hören gewesen. Sie sei in diesem Jahr etwa eine Woche früher aus ihren Winterquartieren in Afrika zurückgekehrt als im vergangenen Jahr.

Die nächste Mitmachaktion des Nabu beginnt den Angaben zufolge am kommenden Wochenende. Dann bitten die Naturschützer beim „Insektensommer“ um Zählhilfe. Die Aktion dauere vom 3. bis 12. Juni und dann noch einmal vom 5. bis 14. August, hieß es. dpa