Zahl der Arbeitslosen im Nordosten im Juli gestiegen

Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind auch am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern zu spüren. Die Zahl der Erwerbslosen stieg im Juli sowohl zum Vormonat als auch zum Vorjahr.

Schwerin/Kiel - Die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind am Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern spürbar. Den untypischen Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Juli sowohl zum Vormonat als auch zum Vorjahr sehe man unter anderem in den gedämpften wirtschaftlichen Erwartungen begründet, sagte der stellvertretende Chef der Arbeitsagentur im Norden, Thomas Letixerant, am Freitag in Kiel.

60.700 Menschen waren laut der Arbeitsagentur im Juli erwerbslos gemeldet und damit 3100 mehr als im Juni und 450 mehr als im Juli 2021. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 7,5 Prozent, 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Die schlechte Stimmung senkt Letixerant zufolge die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Seinen Worten nach fanden im Juli ein Drittel weniger Menschen im Land eine neue Anstellung als 12 Monate zuvor. Im selben Zeitraum ging zudem auch die Zahl der bei der Arbeitsagentur gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Stellen um 1100 auf 26.000 zurück.

Verstärkt wird die Entwicklung der absoluten Arbeitslosenzahlen den Angaben zufolge dadurch, dass mehr Geflüchtete aus der Ukraine von den Jobcentern betreut werden, hinzu komme der zum Schulschluss typische Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit. Auf letzteren Effekt schaue man jedoch recht entspannt, besonders die ehemaligen Berufsschüler, die nicht von ihren Ausbildungsbetrieben übernommen wurden, finden demnach recht schnell eine neue Anstellung.

Das Wirtschaftsministerium in Schwerin sieht neben dem Krieg auch weiter die Folgen der Corona-Pandemie als Belastung für den Arbeitsmarkt: „Insbesondere Rohstoffmangel, Preissteigerungen und unterbrochene Lieferketten in einigen Bereichen tragen dazu bei“, sagte Staatssekretärin Ines Jesse. Sie verwies auf die Bedeutung des industriepolitischen Konzepts der Landesregierung, damit wolle man weitere Ansiedelungen forcieren. Jesse warb zudem für mehr Gründungen und das entsprechende Stipendium. „Im Fokus stehen dabei innovative Gründungsvorhaben in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Kreativwirtschaft“, so die Staatssekretärin.

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt hat sich erst in den letzten Monaten umgekehrt, hieß es von der Arbeitsagentur. Dies zeige sich an den aktuellen Mai-Daten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten: Zum Vorjahr 2021 stieg die Zahl um 1,8 Prozent auf 583.600 Personen. Letixerant zufolge war vor zwei Monaten noch eine deutliche Erholung nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen zu beobachten.

Wie es weitergeht, sei noch nicht absehbar. Einerseits müssen dem Experten zufolge die Auswirkungen der Energiekrise auf die Wirtschaft im Nordosten abgewartet werden, andererseits könne man auch noch kein abschließendes Fazit der Insolvenz der MV-Werften und der Verlagerung des Nordex-Werkes in Rostock ziehen.

Der stellvertretende Chef der Arbeitsagentur im Norden appellierte kurz vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres im August nochmals an die Unternehmen, auch schwächeren Bewerberinnen und Bewerbern eine Chance zu geben. „Bei uns sind aktuell noch 4700 unbesetzte Ausbildungsplätze gemeldet. Speziell im Einzelhandel, in der Hotellerie und der Gastronomie sowie im Handwerk sind noch zahlreiche Ausbildungsplätze unbesetzt“, sagte er.

Wie Letixerant erläuterte, liegt dies zum Teil auch daran, dass es - besonders in Berufen, in denen Wochenend- und Schichtarbeit üblich sind - weniger Interessierte gibt. Das sei jedoch keine Mentalitätsfrage der aktuellen Ausbildungsgeneration, sondern darauf zurückzuführen, dass immer weniger junge Menschen auf eine immer größere Auswahl an Ausbildungsstellen trifft: Die Wahlmöglichkeiten für die oder den Einzelnen sind also größer geworden. dpa