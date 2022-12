Zahl der Berufsschulabschlüsse leicht gestiegen

Auszubildende arbeiten an einer Berufsschule an einer Werkbank. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung an einer Berufsschule in Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich abschließen, ist laut Bildungsministerium 2022 gestiegen. Ministerin Simone Oldenburg sieht sich in ihrer Politik bestätigt: „Durch das Aktionsprogramm „Stark machen und Anschluss sichern“, wurden die Schülerinnen und Schüler intensiver auf die Abschlussprüfungen vorbereitet“, sagte die Linke-Politikerin am Freitag in Schwerin.

Schwerin - Den Angaben nach haben im Schuljahr 2021/22 9239 junge Menschen die beruflichen Schulen im Land mit einem Abschlusszeugnis verlassen, die Gesamtzahl der Absolventinnen und Absolventen lag bei 11 243. Im Vergleich dazu schlossen im Vorjahr 2020/21 dem Ministerium zufolge von den insgesamt 11 265 jungen Menschen nur 9169 mit Zeugnis ab.

Neben intensiveren Lehreinheiten verwies Oldenburg auch auf die Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte und die Bestrebungen, Referendarinnen und Referendare wenn möglich zu übernehmen: „Wir müssen alles Mögliche unternehmen, um weitere zusätzliche Lehrkräfte zu gewinnen“.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin betonte, dass die berufliche Orientierung während der Pandemie gelitten habe. Da diese für den erfolgreichen Abschluss maßgeblich sei, werde ihr in der Schule aktuell wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet. dpa