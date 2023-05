Zahl der Biber im Nordosten deutlich gestiegen

Ein Biber steht in einem Bach und frisst Erlenzweige. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Nach offiziellen Schätzungen ist der Biberbestand in Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Neuesten Zahlen zufolge gehe man mittlerweile landesweit von rund 4500 Tieren aus, teilte das Schweriner Umweltministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Schätzungen basieren auf Erhebungen aus den Jahren 2019 bis 2022.

Anklam - Nach der vorhergehenden Erfassung von 2013 bis 2015 war man noch von etwa 2300 Tieren ausgegangen.

Die geschützten Tiere sorgen immer wieder für Konflikte, weil sie etwa Gewässer aufstauen und so Äcker fluten, Gebäude, Bahndämme und Deiche bedrohen. Naturschützer weisen auf den positiven Einfluss der Tiere etwa auf die Artenvielfalt oder den Wasserhaushalt in der Landschaft hin und beklagen verbotene Eingriffe gegen die Tiere in Schutzgebieten. dpa