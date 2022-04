Zahl der Drogendelikte in Mecklenburg-Vorpommern gestiegen

Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Die Zahl der polizeilich verfolgten Drogendelikte hat in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Höchstwert erreicht. Wie aus der jetzt vorgelegten Kriminalstatistik hervorgeht, wurden im Jahr 2021 im Nordosten insgesamt 8758 Fälle erfasst. Das waren 0,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Nach einem kräftigen Anstieg seit 2015 war die Kurve von 2019 an spürbar abgeflacht.

Schwerin - Innerhalb der zurückliegenden acht Jahre hat sich die Fallzahl in Mecklenburg-Vorpommern in etwa verdoppelt. Mit etwa 5 Drogendelikten je 1000 Einwohner liegt der Nordosten über dem Bundesdurchschnitt. 2020 waren laut Bundeskriminalamt in ganz Deutschland etwa 366 000 Drogendelikte registriert worden, etwa 4 je 1000 Einwohner. Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor.

Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen stieg in Mecklenburg-Vorpommern leicht um 35 auf 6786. 520 davon wurde unerlaubter Drogenhandel zur Last gelegt, das waren 61 mehr als im Vorjahr. Zehn Personen wurden bei der unerlaubten Einfuhr von Drogen erwischt. Die Zahl dieser Fälle stieg von 3 auf 11. Der Beschaffungskriminalität wurden 30 Ermittlungsverfahren zugeordnet.

Drogendelikte zählten laut Statistik auch 2021 zu dem Kriminalitätsbereich mit der höchsten Aufklärungsquote. Laut Innenministerium wurden, wie im Jahr davor, 95 Prozent der Fälle aufgeklärt. Doch wird gerade auf diesem Gebiet mit einer hohen Zahl unentdeckter Vergehen gerechnet.

Die Zahl der Drogentoten geht aus dem Bericht nicht hervor. 2020 waren in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben des Landeskriminalamtes zehn Menschen im Alter zwischen 18 bis 41 Jahren im Zusammenhang mit Drogenkonsum gestorben. dpa