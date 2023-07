Zahl der Krankschreibungen geht weiter nach oben

Teilen

Verschiedene Medikamente liegen auf einem Tisch. © Susann Prautsch/dpa/Illustration

Der Trend zu längerfristigen Krankmeldungen hält in Mecklenburg-Vorpommern an. Wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) hervorgeht, fielen bei ihr versicherte Arbeitnehmer im Nordosten im ersten Halbjahr 2023 nach Krankschreibungen im Durchschnitt 18,4 Tage aus. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es noch 14,3 Tage gewesen.

Schwerin - Der Zuwachs fiel mit knapp 29 Prozent deutlicher aus als im Bundesdurchschnitt bei einer Steigerung von 14,6 auf 17,1 Tage. Bereits im Vorjahr war kassenübergreifend ein deutlicher Anstieg der krankheitsbedingten Ausfalltage registriert worden. Wie die KKH unter Berufung auf die Auswertung der ärztlichen Atteste für KKH-Versicherte weiter mitteilte, trieben vor allem psychische Erkrankungen die Ausfallzeiten nach oben.

Ein Faktor für die hohen Werte seien auch die elektronischen Krankschreibungen. Im ersten Halbjahr 2022 wurden bundesweit rund 19 Prozent der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen elektronisch erfasst, im ersten Halbjahr 2023 dagegen 86 Prozent. Dadurch erfassten die Krankenkassen mehr kurzfristige Krankschreibungen als zuvor. „Dies sei aber nur ein Faktor“, betonte eine Sprecherin der KKH. dpa