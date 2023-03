Zahl der Vereine im Nordosten rückläufig

Die Zahl der Vereine in Mecklenburg- Vorpommern hat nach Zahlen des Stifterverbandes weiter abgenommen. Für das vergangene Jahr sind in einem bundesweiten Vergleich im Nordosten 12 196 Vereine aufgelistet - das waren 1,5 Prozent weniger als 2019 und 5,5 Prozent weniger als vor zehn Jahren (2022). Von den 16 Bundesländern rangiert Mecklenburg-Vorpommern damit an viertletzter Stelle.

Schwerin - Nur Bremen (3597), Hamburg (10.100) und das Saarland (10.457) hatten noch weniger Vereine. Die meisten Vereine gab es in Nordrhein-Westfalen und Bayern mit 121 823 beziehungsweise 93.288.

Bundesweit erhöhte sich die Zahl der zivilgesellschaftlichen Organisationen seit 2016 um 18.000 auf 657.000 im Jahr 2022. 94 Prozent davon seien eingetragene Vereine. Den stärksten Anstieg habe Berlin in dem Zeitraum mit einem Zuwachs von 22,3 Prozent verzeichnet. Laut Stifterverband veränderte sich das Rollenverständnis von Vereinen. Sie wollen demnach häufiger Impulse für gesellschaftlichen und politischen Wandel setzen und orientieren sich weniger an den Interessen ihrer Mitglieder.

Finanziell sei die Lage angespannt. Ein Viertel aller Organisationen bewerte die Finanzlage nach der Corona-Pandemie nur mit der Note ausreichend oder mangelhaft. dpa