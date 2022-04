Zahl der Verkehrstoten auf niedrigstem Stand seit 1990

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Toten und Verletzten im Straßenverkehr in Mecklenburg-Vorpommern ist 2021 auf den niedrigsten Stand seit 1990 gesunken. Wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung der Unfallstatistik sagte, kamen im Vorjahr auf den Straßen des Landes 68 Menschen ums Leben. Das waren zwei weniger als im Jahr zuvor.

Schwerin - Verglichen mit dem Jahr 1991, als mit 624 Verkehrstoten der Höchstwert für das Land registriert worden war, ging die Zahl auf gut ein Zehntel zurück.

Die Zahl der registrierten Verkehrsunfälle erreichte mit 54 056 ebenso einen neuen Tiefststand wie die Zahl der verletzten Verkehrsteilnehmer. Laut Statistik wurden etwa 5900 Menschen bei Unfällen verletzt, rund 1200 davon schwer. Trotz eines spürbaren Rückgangs war erneut zu schnelles Fahren Hauptursache bei Unfällen mit Verletzten. Die meisten Unfallopfer gab es laut Statistik unter den Autofahrern, gefolgt von Radfahrern. dpa