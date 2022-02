Zahl gemeldeter PCR-Tests und Positivquote steigt weiter

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich.

Die Zahl der gemeldeten Corona-PCR-Tests im Nordosten sowie der Anteil der positiven Ergebnisse steigt weiter. Laut dem aktuellen Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) wurden in der Vorwoche 54.080 PCR-Tests registriert. Davon fiel den Angaben zufolge mehr als ein Drittel (34,24 Prozent) positiv aus. Beide Werte liegen über den bis dahin höchsten Werten der Pandemie aus der Vorwoche (knapp 50.

Schwerin - 000 Tests und mehr als ein Viertel positiv).

Die Labore in Mecklenburg-Vorpommern kommen bei der Auswertung von Corona-PCR-Tests an ihre Grenzen. „Die Auslastung der Labore in MV ist unterschiedlich, aber einige haben die Kapazitätsgrenze erreicht“, hatte Karsten Becker, Leiter der Medizinischen Mikrobiologie der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) am Dienstag erklärt. Ähnlich hatte sich ein Sprecher des Schweriner Gesundheitsministeriums geäußert.

Laut Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) wurden die Kapazitäten im Vergleich zum Vorjahr bereits vergrößert. Hauptproblem bei der Aufstockung ist laut Ministerium der Personalmangel. In Beckers Labor hat sich das Testaufkommen nach eigenen Angaben im Vergleich zur vorhergehenden Corona-Welle verdoppelt bis verdreifacht. In dieser Woche sei mit mehr als 770 verarbeiteten Tests an einem Tag ein Allzeithoch erreicht worden. dpa