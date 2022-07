Zappanale lockte 1800 Besucher auf Galopprennbahn

Die Musik des exzentrischen Rockmusikers Frank Zappa (1940-1993) hat weiterhin ihre Fangemeinde. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause lockte die nach dem Musiker benannte Zappanale am Wochenende nach Angaben der Veranstalter rund 1800 Anhänger auf die Galopprennbahn bei Bad Doberan. Dort wird seit 1989 mit einem Festival an den Musiker erinnert.

Bad Doberan - Auch wenn die in den beiden Vorjahren notgedrungen ins Internet verlegten Festivals zumindest 2020 auf große Resonanz gestoßen seien, hätten alle die persönliche Begegnung nun wieder sehr genossen. „Es war wie ein großes Familien-Treffen“, sagte Zappanale-Sprecher Thomas Weller.

Die Zappanale #31 war am Mittwoch mit einer Ausstellung in Bad Doberan angelaufen, die sich unter anderem einem von Zappa gedrehten Film widmete und Karikaturen mit Zappa-Bezug zeigte. Bis zum frühen Sonntagabend gab es Auftritte von Musikern auf zwei Bühnen auf der Galopprennbahn sowie kleinere Konzerte in Bad Doberan. Zu hören waren Jazz, Hip-Hop und Blues. Einige Cover-Bands spielten Zappas Musik nach, andere eigene, von Zappa inspirierte Musik. dpa