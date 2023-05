Zehn Jahre nach Tötung des Sohnes: Vater vor Gericht

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Keine zwei Wochen nach dem Hafturteil gegen eine Mutter, die ihr Neugeborenes aus dem Fenster geworfen hatte, wird am Landgericht in Schwerin erneut über den gewaltsamen Tod eines Kindes verhandelt. Von Dienstag (9.00 Uhr) an muss sich dort ein 50-jähriger Mann verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seinen zur Tatzeit knapp drei Jahre alten Sohn im Auto erstickt und die Leiche dann in einem Wald südlich von Schwerin versteckt zu haben.

Schwerin - Die Anklage lautet auf Mord.

Der Fall liegt den Angaben zufolge zehn Jahre zurück, war den Ermittlungsbehörden aber erst im Jahr 2020 bekannt geworden. Das Kind soll den Plänen der Familie im Weg gestanden haben, nach Spanien auszuwandern. Den deutschen Behörden gegenüber habe der Mann damals erklärt, gemeinsam mit seinem Sohn dauerhaft im Ausland zu leben, hieß es. Im November 2022 habe er die Tötung des Kindes zugegeben, nachdem er mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde. Seitdem sitze er in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bis September insgesamt 15 Prozesstage angesetzt. dpa