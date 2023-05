Zehn Männer in fünf Monaten aus MV in Abschiebehaft

Teilen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen fünf Monaten zehn Menschen in der gemeinsamen Abschiebehaftanstalt der Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und MV in Glückstadt (Schleswig-Holstein) festgehalten. Die Männer seien zwischen Dezember 2022 und Ende April im Schnitt 27 Tage dort gewesen, teilte das Innenministerium am Montag in Schwerin mit.

Schwerin/Glückstadt - Sieben seien abgeschoben oder im Rahmen der Dublin-Übereinkunft in ein anderes EU-Land überstellt worden, einer sitze noch in Glückstadt ein. Zwei Männer seien entlassen worden.

Die Abschiebehaftanstalt ist innerhalb der MV-Regierungskoalition von SPD und Linken umstritten. Die Linke steht dem Projekt kritisch gegenüber. Die „Schweriner Volkszeitung“ (Montagsausgabe) zitiert den innenpolitischen Sprecher der Linken im Landtag, Michael Noetzel, mit den Worten: „Wir haben das Thema bei der SPD angesprochen, aber keine vertiefenden Gespräche geführt.“ Und weiter: „Wir haben die Hebel nicht, daran etwas zu ändern.“

Die Abschiebehaftanstalt für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern an der Unterelbe hatte Mitte August 2021 den Betrieb aufgenommen. Bis Ende 2021 brachte MV dort fünf Menschen unter, im vergangenen Jahr mehr als 30. dpa