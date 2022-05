Zehn Millionen Euro teurer Neubau am Südstadtklinikum fertig

Teilen

In einer immer älter werdenden Gesellschaft werden mehr Krankenhausplätze benötigt. In Rostock läuft deshalb ein umfangreiches Ausbau- und Modernisierungsprogramm.

Rostock - Am Südstadtklinikum in Rostock ist am Montag der erste Neubau in einer Reihe von mehreren Erweiterungsmaßnahmen in Betrieb genommen worden. Der zweistöckige Bau, der rund zehn Millionen Euro gekostet hat, enthält ein Herzkatheterlabor mit zwei Messplätzen sowie einen Operationssaal mit einem radiologischen Großgerät für die Kardiologie, Gefäß- und Wirbelsäulenchirurgie, wie die Klinik berichtete. Erst im September vergangenen Jahres war der erste Spatenstich gefeiert worden, nun soll noch im Mai der Operationsbetrieb aufgenommen werden.

Das Klinikum Südstadt sei mit dem Neubau und der modernen Hightech-Medizintechnik optimal auf die Bevölkerungsentwicklung eingestellt, sagte Gesundheits-Staatssekretärin Sylvia Grimm. „Mit einer immer älter werdenden Gesellschaft steigt auch die Nachfrage an qualitativ hochwertigen Behandlungsangeboten.“

Insgesamt investieren Land, Stadt und Südstadt-Klinikum in den kommenden Jahren rund 90 Millionen Euro. Während die Aufstockung des Parkhauses um 102 Plätze ebenfalls abgeschlossen ist, sind auch die Vorbereitungen zur Erweiterung einer Zentralen Notaufnahme und zum Neubau der Zentralküche weit fortgeschritten. Darüber hinaus laufen die Planungen für die Errichtung eines Ärztehauses und eines neuen Bettenhauses sowie für die Modernisierung der Geburtsstationen in der Universitätsfrauenklinik am Südstadtklinikum auf Hochtouren. dpa