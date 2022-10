Zehn Spieler fehlen: Hansa Rostock mit Not-Elf gegen Lautern

Ein Fußballspieler ist am Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Trotz extremer Personalsorgen will Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern den vierten Heimsieg der Saison landen. „Der FCK hat Wucht und spielerische Klasse. Wir erwarten einen intensiven Fight, es wird auf dem Platz und auf den Rängen hoch hergehen. Wir wollen unser Spiel besser durchbringen als sie ihres“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Mittwoch vor dem Duell gegen den stark gestarteten Aufsteiger.

Rostock - Härtel muss sein Team praktisch komplett umstellen, da zehn Spieler aus verschiedenen Gründen ausfallen. Ryan Malone, Lukas Fröde und Svante Ingelsson sind nach jeweils fünf Gelben Karten ebenso für eine Partie gesperrt wie John Verhoek. Der Mittelstürmer sah im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth (2:2) Gelb-Rot.Verletzungsbedingt stehen zudem die Verteidiger Anderson Lucoqui (Gehirnerschütterung), Nico Neidhart (Platzwunde) und Damian Roßbach (Oberschenkelprobleme) nicht zur Verfügung. Das Trio musste beim Gastspiel in Fürth bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. „Wir haben mehrere Optionen getestet. Für alle, die zuletzt unzufrieden waren, gilt es zu zeigen, dass der Trainer unrecht hatte, sie draußen zu lassen“, sagte Härtel.Angesichts der personellen Misere ist das Comeback von Simon Rhein sehr wahrscheinlich. „Simon ist voll dabei und wieder eine Option. Er war fünf, sechs Wochen raus, wir dürfen keine Wunderdinge erwarten. Aber er gibt uns ein Element, dass wir ohne ihn nicht haben: die Spielentwicklung von hinten“, meinte Härtel. Mittelfeldspieler Rhein kam zuletzt am 27. August im Gastspiel beim Karlsruher SC (0:2) zum Einsatz und muss seitdem wegen einer Fußverletzung zuschauen. dpa