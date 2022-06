Zeitgewinn für Schiffbauer: Transfergesellschaft verlängert

Ein Mitarbeiter der MV Werft in Wismar hält seinen Bauhelm unter dem Arm. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Mehr als die Hälfte der einst 3000 Schiffbauer hofft nach der Insolvenz der MV Werften-Gruppe noch auf eine Weiterbeschäftigung in der Branche. Als zeitliche Brücke dient eine Transfergesellschaft, die nun zumindest bis in den Herbst reicht.

Schwerin - Für 1500 Beschäftigte der insolventen MV-Werften ist die für Ende Juni drohende Arbeitslosigkeit vorerst abgewendet. Die Landesregierung in Schwerin stimmte am Donnerstag in einer Sondersitzung einer weiteren Verlängerung der Transfergesellschaft bis längstens 31. Oktober zu. Zur Finanzierung werden bis zu 10,3 Millionen Euro aus dem MV-Schutzfonds bereitgestellt. „Wir sind optimistisch, dass wir damit die richtige Maßnahme treffen, um den Übergang in weitere Beschäftigung für die Betroffenen zu erreichen“, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) nach der zweistündigen Beratung.

Die bisherige Finanzierung wäre Ende Juni ausgelaufen. Bevor das zusätzliche Geld für die Transfergesellschaft fließen kann, müssen die zuständigen Gremien noch ihre Zustimmung geben. Die Beratungen dazu in der Lenkungsgruppe für den Schutzfonds und im Finanzausschuss des Landtags waren noch für Donnerstag geplant. Die Zustimmung galt als sicher. Von der Verlängerung würden laut Regierung knapp 1500 Beschäftigte profitieren, für etwa 300 laufe die maximale Verweildauer von einem Jahr ab. Ein Teil der einst 3000 Werftarbeiter hat bereits neue Jobs gefunden.

Nach den Worten des Ministers gibt es „sehr ernsthafte Interessenten“ für die Übernahme einzelner Werft-Standorte. Wichtige Entscheidungen dazu seien in den nächsten Wochen zu erwarten. „Es gib eine Zukunft für die Standorte der MV-Werften“, zeigte sich Meyer zuversichtlich.

So gebe es Gespräche mit dem Bund, in Rostock-Warnemünde ein Marine-Arsenal für Schiffswartung und -reparaturen einzurichten. Dort könnten etwa 500 Schiffbauer beschäftigt werden. An Wismar sei das Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel interessiert.

„TKMS hat immer offen und ehrlich kommuniziert, dass sie den Beschäftigtenaufbau ab dem Jahr 2024 planen. Für den Bereich der U-Boot-Sparte sind es bis zu 800 Beschäftigte, es kann aber auch weitaus mehr sein“, sagte Meyer. Wie die Zeit bis dahin überbrückt werden kann, sei auch Gegenstand der Gespräche. Die Werkhallen der einstigen Kabinenfertigung in Wismar wurden nach seinen Angaben von der Eppendorf-Gruppe erworben, die dort Laborverbrauchsmaterialien aus Hightech-Kunststoffen bauen wolle.

Das Werftgelände in Stralsund war nach der Insolvenz der MV-Werften im Januar von der Stadt übernommen worden, um dort einen maritimen Gewerbepark zu entwickeln. Meyer versprach der Stadt Hilfe des Landes dabei. „Auch der Strukturwandel am Standort Stralsund liegt uns ganz besonders am Herzen“, sagte er.

Mit der Unterstützung der Transfergesellschaften zeige die Landesregierung, dass sie auch in schwierigen Zeiten an der Seite der Schiffbauer stehe. „Sie verhindern zunächst, dass die Beschäftigten der Werften in die Arbeitslosigkeit gehen. Und sie sorgen gleichzeitig dafür, dass Investoren, die sich für die Standorte interessieren, schnell mit qualifizierten Fachkräften weitermachen können“, sagte Schwesig. Die Zeit bis Ende Oktober solle nun weiter genutzt werden, um Perspektiven für die Standorte zu entwickeln. Die eher düsteren Prognosen zu Beginn der Insolvenz seien ersten Erfolgen gewichen.

Seit der Insolvenz der zum Genting-Konzern (Hongkong) gehörenden Unternehmensgruppe MV Werften wird um die Weiterführung der Schiffbaubetriebe gerungen. Zuletzt waren dort im Auftrag Gentings Kreuzfahrtschiffe gebaut worden. Die Talfahrt der Reisebranche wegen der Corona-Pandemie hatte den Mutterkonzern aber tief in die roten Zahlen gebracht, sodass die Insolvenz der Werften allen staatlichen Hilfsangeboten zum Trotz unausweichlich wurde. dpa