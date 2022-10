Zeitkapsel auf Schloss Güstrow zurück im Dachknopf

Auf einem der Türme des Renaissance-Schlosses Güstrow ist eine Zeitkapsel mit Beigabe aktueller Zeitungen, Urkunden und Münzen wieder verschlossen und verstaut worden. Sie befindet sich seit Mittwoch wieder in einer der Turmkrönungen, dem sogenannten „Dachknopf“, des Schlosses, das derzeit umfassend saniert wird.

Güstrow - Bei der Zeremonie der Wiederinstallation des Kugelelementes inklusive Wetterfahne war auch Finanzminister Heiko Geue (SPD) anwesend. Für die umfangreichen Sanierungsarbeiten ist das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin (SBL) zuständig, das zum Finanzministerium gehört.

„Mit der Restaurierung der Fassaden und Dächer des Schlosses Güstrow wird der entscheidende Anstoß zur Aufwertung des Schlossensembles und des Museums gegeben“, so Geue. In der Zeitkapsel befanden sich Dokumente aus den 1960er und 1970er Jahren. Früher sei es nicht unüblich gewesen, die nach Aufstellung schwer zugänglichen Dachknöpfe als Behältnisse für Dokumente zu verwenden, so das SBL.

Das Güstrower Schloss gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Renaissance im Norden Deutschlands. Im 17. Jahrhundert, während des 30-jährigen Krieges, diente es kurzzeitig auch dem kaiserliche Feldherr Albrecht von Wallenstein als Residenz. Die aktuelle Sanierung gliedert sich in zehn Bauabschnitte. Derzeit wird die Gebäudehülle instandgesetzt. Das Schloss ist eingerüstet, die Schutzplanen zeigen aber bereits die Fassade.

Notwendig wurden die Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen aufgrund von Braunfäule und Hausschwammbefall sowie Feuchtigkeitsschäden und Rissen. Die Gesamtbaukosten betragen rund 32 Millionen Euro, darunter knapp 26,1 Millionen Euro EU-Fördergelder. Weitere Baumaßnahmen an der Schlossanlage, wie die Innensanierung des Schlosses und die Fertigstellung des Schlossgartens, sind zudem bereits geplant. dpa