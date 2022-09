Zeugen stoppen betrunkene Fahrerin auf Insel Usedom

Verkehr

Auf der Insel Usedom haben zwei Autofahrer in filmreifer Manier eine betrunkene Fahrzeugführerin gestoppt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend zwischen Bansin und Ückeritz auf der Bundesstraße 111, der Hauptverkehrsverbindung der Insel. Zeugen war aufgefallen, dass der Wagen der 52-jährigen Frau mehrfach abrupt die Geschwindigkeit änderte, Schlangenlinien auch auf der Gegenfahrbahn hinlegte und Bordsteine überfuhr.

Ückeritz - Andere Fahrzeuge mussten ausweichen.

Ein Mann setzte sich mit seinem Auto daraufhin vor den Wagen der Frau und bremste sie bis zum Stillstand aus. Eine andere Frau fuhr hinter das Auto der 52-Jährigen, so dass diese nicht mehr zurückfahren und fliehen konnte. Die 52-Jährige gab dann die Zündschlüssel freiwillig heraus. Beim Atemalkoholtest stellten die Polizei 2,38 Promille fest. Der Führerschein wurde sichergestellt, weitere Ermittlungen folgen, wie es hieß. dpa