Zeugin im Dreifachmord-Prozess: „Da ist was Böses passiert“

Das Rostocker Landgericht. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Vor dem Landgericht Rostock ist der Prozess gegen einen 27-Jährigen fortgesetzt worden, der im Februar in Rövershagen bei Rostock seine Eltern und seine Schwester getötet haben soll. Als Zeugin sagte am Montag eine enge Freundin der Familie aus. Sie habe nach dem 11. Februar mehrmals versucht, die Mutter zu erreichen, aber keine Antwort erhalten. Der Sohn habe dann angerufen und gesagt, dass die Mutter arbeiten und der Vater mit der Schwester bei Verwandten sei.

Rostock - Das sei ihr komisch vorgekommen. Zu dem Zeitpunkt waren alle drei schon tot.

Die Zeugin war damals aus Sorge um die Familie auch mehrmals vor dem Einfamilienhaus in Rövershagen, wo die Morde laut Anklage geschahen. „Da ist was Böses passiert“, habe sie zu ihrem Mann in einer Ahnung gesagt, berichtete die 48-Jährige unter Tränen. Die Eltern seien sehr stolz auf ihren Sohn gewesen. „Die Kinder waren alles für sie.“ Für sie sei das alles ein Rätsel gewesen. Über den Angeklagten könne sie aus ihrer Erinnerung kein schlechtes Wort sagen.

Der 27 Jahre alte Deutsche hatte in polizeilichen Vernehmungen die Taten gestanden, seine Aussagen am 15. November zu Prozessbeginn von seiner Anwältin aber widerrufen lassen. Er soll am 7. Februar dieses Jahres seinen Vater (52) und seine Schwester (25) und am 11. Februar seine Mutter (48) auf brutale Weise mit einer Armbrust und einer Gartenmachete getötet haben. Die Leichen soll er in selbstgebauten Särgen an einem einsamen Feldrand vergraben haben. dpa