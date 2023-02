Zeugnissorgen-Telefon bis 10. Februar

Zwei Schülerinnen betrachten am 23.06.2010 in der Grundschule Mengendamm in Hannover ihre Zeugnisse. © picture alliance / ZB/Archivbild

Vor den Halbjahresnoten in diesem Freitag an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen hat das Bildungsministerium wieder sein Zeugnissorgen-Telefon freigeschaltet. Bis zum 10. Februar könnten sich Schüler und Eltern unter der Nummer 0385/588 7987 professionelle Beratung von Schulpsychologen holen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Auch am Samstag, den 4.

Schwerin - Februar, sei das Telefon von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr besetzt.

Für mehr als 150.000 Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern beginnen nach dem Zeugnistag die zweiwöchigen Winterferien. Die Corona-Pandemie hat bei vielen Kindern teils erhebliche Lernlücken hinterlassen. Im Schuljahr 2021/22 wurden im Nordosten fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht versetzt oder wiederholten eine Klassenstufe freiwillig. Im bundesweiten Durchschnitt war der Anteil mit 2,4 Prozent nur halb so hoch. dpa