Zoo in Schwerin nach Vogelgrippe am Sonntag wieder geöffnet

Ein Schild sperrt prophylaktisch mit dem Verweis auf den Tierseuchenschutz den Zugang. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im Schweriner Zoo ist bei einem toten Pelikan das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden. Am Samstag blieben die Tore des Tierparks deshalb geschlossen, wie der Zoo auf seiner Website bekanntgab. Doch bereits am Sonntag soll der Großteil des Geländes wieder für Besucher zugänglich sein.

Schwerin - Wie die „Schweriner Volkszeitung“ am Freitag berichtete, wurde ein zuvor verendeter Pelikan positiv auf das Virus getestet. Mitarbeiter des Zoos stimmten sich am Samstag dann mit dem zuständigen Veterinäramt über die nötigen Maßnahmen ab. So soll am Montag geprüft werden, ob auch die anderen Pelikane von der Vogelgrippe betroffen sind. Eine Tötung der Artgenossen sei erst einmal jedoch nicht erforderlich, sagte Zoodirektor Tim Schikora der „Ostsee-Zeitung“.

Am Sonntag bleiben zunächst das Rote Liste Zentrum und das Humboldthaus geschlossen, teilte der Tierpark mit. Abgesehen davon gelten die normalen Öffnungszeiten - von 10.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. dpa