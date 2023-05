Zoos und Tierparks laden zu Sonderveranstaltungen ein

Zwei Erdmännchen wärmen sich unter einer Wärmelampe beim Pressetermin zur Vorstellung der neuen Erdmännchen-Gruppe im Zoo. © Bernd Wüstneck/dpa

Anlässlich des „Internationalen Tags der Biodiversität“ bieten die Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern am Montag ein Sonderprogramm an. „Wir zeigen eine Vielfalt an Fauna und Flora vor allem aus einem Grund: Um unsere Besucher für den Reichtum in der Natur zu begeistern und sie zu inspirieren, sich für den Schutz von Umwelt und Natur einzusetzen“, sagte Mirko Daus, Leiter des Tierparks Wolgast am Mittwoch.

Schwerin - Laut Angaben des Zooverbands im Nordosten unterstützen die 19 Mitgliedseinrichtungen insgesamt 60 Artenschutzprojekte und haben im vergangenen Jahr fast 700.000 Euro an Spenden eingeworben. „Mit unserer Arbeit können wir dazu beitragen, Arten zu erhalten, die Wissenschaft zu fördern und die Bevölkerung auf diesem Weg emotional mitzunehmen“, so Daus.

Mit Sonderführungen, Infoständen und Mitmachangeboten beteiligen sich dem Verband nach am Aktionstag unter anderem die Zoos Rostock, Stralsund und Schwerin, das Müritzeum, der Tropenzoo Bansin, die Tierparks Wolgast, Wismar, Grimmen und Ueckermünde, der Tiergarten Neustrelitz und der Wildpark MV. dpa