Zug kollidiert mit rangierendem Kesselwagen: Ein Verletzter

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Auf der Bahnstrecke zwischen Rostock und Graal-Müritz (Landkreis Rostock) ist ein Regionalzug mit einem Kesselwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Donnerstagabend wurde ein Zugbegleiter des Triebwagens verletzt und kam in eine Klinik, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag in Rostock sagte. Die Bahnstrecke sei zwischen Rövershagen und Graal-Müritz gesperrt.

Graal-Müritz - Nach ersten Ermittlungen war der Regionalzug ohne Fahrgäste regulär auf der Rückfahrt von Graal-Müritz nach Rostock. Kurz vor Mitternacht stieß der Triebwagen dann trotz Schnellbremsung mit einer sogenannten Rangiereinheit zusammen, zu der ein leerer Kesselwagen und eine Lokomotive gehörten. Der Kesselwagen entgleiste mit einer Achse. Diese soll im Laufe des Freitags mit einem sogenannten Hilfszug wieder auf das Gleis gehoben werden.

Die Höhe des Schadens und warum sich die Rangiereinheit auf diesem Gleis befand, seien noch unklar. Als Rangieren wird das Zusammenstellen von Zügen bezeichnet, bei denen einzelne Waggons mit Hilfe von Zugfahrzeugen auf Gleise vorgezogen und dann über Weichen wieder zurück geschoben werden, um Züge zusammenzustellen. dpa