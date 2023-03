Zusteller hortet rund 1000 Briefe und Pakete

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes an der Mecklenburgischen Seenplatte hat Hunderte Briefe und Pakete in einer Wohnung gehortet. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte, wird nun wegen Unterschlagung und Verletzung das Post- und Fernmeldegeheimnisses gegen den Mann ermittelt.

Neubrandenburg - Etwa 1000 Brief- und Paketsendungen habe der Mann im Alter von Ende 50 in einer Wohnung in der Mecklenburgischen Schweiz gelagert. Geöffnet wurden die Sendungen nach bisherigen Ermittlungen nicht. Das Motiv für die Tat sei noch unklar. Der Fund sei Ende Februar sichergestellt worden. Die Briefe und Pakete wurden dem Logistikunternehmen aus Neubrandenburg übergeben, das sie genau erfassen und zeitnah doch noch an die Empfänger zustellen will. dpa