Zwei Brände bei Neustadt-Glewe: Auch Wald betroffen

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Mehrere Feuerwehren haben in der Nacht zu Dienstag zwei Brände in der Region Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) gelöscht. Wie ein Polizeisprecher sagte, brannte am Montagabend ein mehr als 3000 Quadratmeter großes Waldstück unweit des kleinen Ortes Wabel, der zu Neustadt-Glewe gehört. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie holten das Löschwaser aus der etwa einen Kilometer entfernten Müritz-Elde-Wasserstraße.

Neustadt-Glewe - Die Brandwache dauerte am Morgen noch an. Die Polizei vermutet vorsätzliche Brandstiftung.

Kurz vor dem Waldbrand hatte in Neustadt-Glewe ein Buschgelände unweit eines Skaterparks gebrannt. Auch hier wird Brandstiftung vermutet. Dieser Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Höhe des Schadens ist den Angaben zufolge in beiden Fällen noch unklar. In Mecklenburg ist es seit Wochen sehr trocken, am Montagabend war es um die 28 Grad warm.

Der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim dankte den Einsatzkräften. „Ein großes Dankeschön an alle Einsatzkräfte für die schnelle und effektive Arbeit“, sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD). Um 9 Uhr habe man das betroffene Waldstück gelöscht und an die Landesforsten als Eigentümerin übergeben. Sternberg bestätigte, dass die Kriminalpolizei in Ludwigslust wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. dpa