Zwei Millionen Euro Schaden bei Lagerhallenbrand in Penzlin

Teilen

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Feuer in zwei Lagerhallen in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat einen Schaden von etwa zwei Millionen Euro verursacht. Aus bislang ungeklärter Ursache war am Freitagabend auf einem Firmengelände zunächst eine circa 30 mal 30 Meter große Halle in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Darin befanden sich neben einer Stapelmaschine - einem sogenannten Teleskoplader - auch eine unbekannte Menge an Holzhackschnitzel.

Penzlin - Von dort aus griffen die Flammen dann auf eine mit dem Gebäude verbundene Maschinenhalle über. In der zweiten Halle befanden sich nach Polizeiangaben Steuertechnik und Maschinen zur Erzeugung von Bioenergie.

Menschen wurden nicht verletzt. Beide Hallen brannten vollständig aus. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gewarnt und gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Staatsanwaltschaft wies dem Kriminaldauerdienst zur Unterstützung der Ermittlungsarbeiten einen Brandursachenermittler zu. dpa