Zwei Radfahrer bei Zusammenstößen schwer verletzt

Die Notrufnummer „112“ steht auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Bei zwei Unfällen sind am Donnerstag im Osten Mecklenburg-Vorpommerns zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Einer von ihnen ist Polizeiangaben zufolge in Lebensgefahr. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte, wurde der 16-Jährige in einem Ortsteil von Ivenack (Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto erfasst.

Ivenack/Greifswald - Der Jugendliche war mit dem Rad aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße gerollt. Ein 36-jähriger Autofahrer erfasste ihn. Der Jugendliche wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik nach Neubrandenburg gebracht, sein Zustand sei weiter kritisch.

Fast zeitgleich wurde in Greifswald ein 66-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen hatte der Radler an einer Kreuzung die Vorfahrt des Transporters missachtet.

Die 38-jährige Fahrerin habe zwar gebremst, den Zusammenprall mit dem Rad aber nicht mehr verhindern können. Der 66-Jährige sei noch ansprechbar gewesen. In beiden Fällen blieben die Fahrzeugführer unverletzt. Der Schaden wurde auf jeweils etwa 5000 Euro geschätzt. Gutachter sollen die Unfallhergänge noch genauer untersuchen. dpa