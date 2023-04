Zwei Tote in Wohnung in Rostock: Kein Hinweis auf Straftat

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat in einer Wohnung in Rostock zwei Leichen entdeckt. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die beiden Männer seien dem Trinker-Milieu zuzurechnen gewesen. Die „Ostsee-Zeitung“ hatte zuerst berichtet. Nach Angaben der Zeitung führten Hinweise aus der Nachbarschaft zu dem Einsatz im Stadtteil Lichtenhagen, da der Briefkasten der Betroffenen mit Werbung und Post überquoll und das Licht in der Wohnung seit geraumer Zeit angeschaltet gewesen sei.