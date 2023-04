Zwei Tote in Wohnung: Obduktion soll Klarheit bringen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Nach dem Fund zweier Toter in einer Wohnung in Rostock soll Obduktionen die Todesursachen und genauen Umstände des Vorfalls klären. Das sieht das Todesermittlungsverfahren vor, das inzwischen von der Staatsanwaltschaft eingeleitet wurde, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Die Leichen des 73 Jahre alten Wohnungsmieters und seines 64 Jahre alten Untermieters waren am Freitag gefunden worden.

Rostock - Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Mieter aus dem Plattenbaustadtteil Lichtenhagen im Nordwesten von Rostock vorher seit etwa zwei Monaten nicht mehr gesehen worden sein.

Eine Nachbarin hatte am Freitagmorgen dann gemeldet, dass seit vielen Tagen dort Licht brenne und der Briefkasten überquelle. Die Polizei ließ die Wohnungstür öffnen und fand die Toten, die nicht mehr sofort identifizierbar waren. Ermittlungen führten dann zu den Identitäten der beiden Männer. Hinweise auf eine Straftat habe es bisher nicht gegeben, hieß es. dpa