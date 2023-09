Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte bei Unfällen in MV

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Die sommerlichen Temperaturen sorgten am Wochenende für viele Feiern und reichlich Verkehr im Nordosten. Dabei starben bei Unfällen zwei Menschen, zudem gab es mehrere Unfälle mit Schwerverletzten.

Bernitt/Ludwigslust/Bergen - Bei einer Reihe von Verkehrsunfällen sind am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern zwei Menschen getötet und mehrere Fahrzeugführer schwer verletzt worden. Die tödlichen Unfälle ereigneten sich am Samstag in Kurzen Trechow bei Bernitt (Landkreis Rostock) und nahe Vellahn (Ludfwigslust-Parchim). In diesen Fällen waren ein Autofahrer und ein Motorradfahrer deutlich zu schnell unterwegs.

Bei Bernitt überholte ein 27 Jahre alter Autofahrer eine Kolonne, kam dabei aber von der Straße ab und überschlug sich mehrfach mit dem Wagen, der am Ende gegen einen Baum prallte. Feuerwehrleute konnten den eingeklemmten Fahrer am Samstagabend nur noch tot aus dem Wrack herausholen. Die Landesstraße 11 war längere Zeit gesperrt.

Nahe Groß Bengerstorf bei Vellahn kam ein 63 Jahre alter Biker von der Straße ab, stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er trotz medizinischer Hilfe noch am Unfallort starb.

Am Sonntag stieß ein Mopedfahrer, der gerade mit seiner Maschine überholen wollte, in Bergen auf der Insel Rügen mit einem Auto zusammen. Der 52 Jahre alte Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er kam in eine Klinik. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,2 Promille gemessen.

Wenige Kilometer weiter nordwestlich fanden Polizisten bei Kassenvitz (Vorpommern-Rügen) am frühen Sonntagmorgen ein demoliertes Auto an einem Baum. In der Nähe wurde ein schwer verletzter 21-Jähriger entdeckt, vermutlich der Fahrer, der weggelaufen war. Bei ihm wurden 1,7 Promille an Atemalkohol gemessen. Auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Kurz zuvor kam ein 41 Jahre alter Fahrer auf einer Kreisstraße bei Bargischow (Vorpommnern-Greifswald) mit dem Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Bei dem Mann wurden 2,2 Promille an Atemalkohol festgestellt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. dpa